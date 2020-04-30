«Врач будет приходить». Как работают детские больницы Нижнего Тагила в пандемию

Пандемия заставила остаться дома

В данное время во всех детских поликлиниках оказываются только экстренная и неотложная медицинская помощь. Заболевшие и пришедшие в поликлиники дети осматриваются врачами (фельдшерами) в фильтре-боксе. По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Детской городской больницы Ольги Булдаковой, приёмы здоровых детей в медучреждениях закрыты.

Вся работа изменилась кардинально. Плановая помощь не оказывается — только в экстренном и неотложном порядке. Все заболевшие доводятся до выздоровления на дому. Пока ребёнок не выздоровеет, врач будет приходить. Количество посещений зависит от показаний,сообщила заместитель главврача ДГБ.

В целом, как отмечает врач, в связи с закрытием детских садов и школ, с уменьшением контактов, заболеваемость острыми респираторно-вирусными заболеваниями снизилась.

Обращаемость значительно меньше, чем в аналогичный период предыдущих лет,сказала Ольга Булдакова.

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К детям до года участковые врачи (фельдшера) и участковые медицинские сестры осуществляют патронажи на дому. Однако сейчас с этим возникают проблемы. Ольга Булдакова поделилась, что не все родители допускают докторов и медицинских сестёр до осмотра детей, так как боятся заражения вирусом.

При этом медики обязаны выполнять свою работу. Режим не изменился в связи в пандемией коронавируса.

В период пандемии данная услуга оказывается на дому. Врачи и медицинские сестры дают советы родителям по уходу и питанию, проводят осмотр ребёнка, отвечают на все интересующие вопросы законных представителей детей,добавила Булдакова.

Врачи всех специальностей осуществляют приемы детей с неотложными и экстренными состояниями по направлению. Работа лор-врачей, которая связана с оказанием медицинской помощи детям с острой респираторно-вирусной патологией, организована в поликлиниках, расположенных по адресам: ул. Окунева, 32 и ул. Черных, 28. Лор-врачи принимают пациентов в две смены с 8.00 до 19.00 по направлениям врачей. В случае получения ребёнком травмы, заместитель главврача советует обращаться в травмпункты больниц.

Кроме того, специалисты должны соблюдать меры безопасности при работе с пациентами.

В учреждениях введён обязательный масочный режим. Также сотрудники один раз в неделю обследуются — сдают мазки из носа и ротоглотки на COVID-19. В больницах и поликлиниках проводятся все дезинфекционные мероприятия — кварцевание и проветривание помещений,поделилась Булдакова.

В условиях пандемии был перепрофилирован стационар по адресу ул. Кузнецкого, 10. Медучреждение предназначено теперь для госпитализации детей с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии без коронавирусной этиологии и острой кишечной инфекции. Ранее с этими показания обращались в инфекционную больницу, в которую сейчас направляются только пациенты с коронавирусной инфекцией.

Дистанционная помощь

В период пандемии врачи по показаниям продолжают проводить дистанционные консультации пациентов, количество которых, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, возросло. Причем консультации проводят не только по актуальной проблеме, но и по узконаправленным случаям. Исключением не стали и детские больницы. По словам Ольги Булдаковой, онлайн-консультации проводят региональные медицинские учреждения — ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница» (ОДКБ — прим.ред.) и медцентр «Бонум». Дистанционный приём ведётся для детей всех возрастов и с различными заболеваниями. Также специалисты выездной паллиативной службы ОДКБ осуществляют консультации детей с паллиативными состояниями.

На сайте Детской городской больницы представлена вся информация по новой коронавирусной инфекции, а также указан номер «горячей линии» и на странице во «ВКонтакте». Как рассказывает заместитель главврача, звонки поступают по вопросам коронавируса, но чаще всего родителей интересует информация, связанная с работой учреждения, выдачей больничных листов и справок, то есть с работой ДГБ в условиях пандемии.

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Прививок не будет?

Обычно вакцинация детей проводится в соответствии с Национальным и Региональным календарём прививок. Из-за сложившейся в стране ситуации пришлось отказаться от плановой помощи, куда входит и вакцинация. Ольга Булдакова сообщила, что вопросы с прививками будут решаться после 11 мая, в зависимости от складывающейся ситуации по заболеваемости. Родителям стоит просто подождать. В случае принятия решения о вакцинации детей, Детская городская больница заблаговременно информирует законных представителей детей о дате, месте и времени проведения прививки.

Вакцинация будет проводиться в полном объеме после особого распоряжения. Мы будем навёрстывать данный вид медицинской помощи, но одномоментно вакцинировать всех невозможно, просим население отнестись с пониманием. рассказала Булдакова.

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Как получить лекарства?

Некоторым льготным группам детей, например, инвалидам, пациентам с бронхиальной астмой или эпилепсией, положены рецепты на получение бесплатных препаратов. Теперь эти рецепты, по желанию родителей, доставляют сотрудники ДГБ в аптеки, закреплённые за детскими поликлиниками во всех районах города. Либо законные представители детей сами могут прийти в медучреждение, забрать рецепты и самостоятельно получить лекарственные препараты.

Врачи выписывают рецепты льготникам в поликлинике и доставляют до аптек, откуда потом родители забирают препараты, сообщила Булдакова.

Молочные кухни работают

Не изменилась работа молокораздаточных пунктов. Каждая молочная кухня также функционирует по индивидуальному графику на прежних условиях — выдача продукции производится при наличии рецепта и документа ребенка (полис, свидетельство о рождении или СНИЛС).

Молочные кухни работают в прежнем режиме. Единственное, что изменилось: рецепты на молочную кухню выписывают участковые врачи и медсёстры и доставляют их законным представителям детей или на молокораздаточные пункты,рассказала Ольга Булдакова.

В пунктах выдачи продуктов также проводят дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание. У сотрудников введён масочный режим. Скопление людей в пунктах раздачи не допускается.