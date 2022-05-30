Березовая пыльца. Как спастись летом и отличить аллергию от ОРВИ

Для кого-то весна — время тепла и солнца, а для аллергиков — настоящее испытание. Как максимально защитить себя от опасных источников, отличить простудный насморк от аллергии и понять, что у ребенка реакция на комариные укусы, редакции TagilCity.ru рассказал аллерголог-иммунолог ДГБ Владимир Морозов.

Насморк, слезоточивость и частое чихание — одни из симптомов аллергии, вызываемой по разным причинам — от пыльцы до безобидных продуктов. Особо чувствительный период наступает весной, во время цветения растений и деревьев. Так, с апреля Свердловскую область накрывает пыльца березы, а в августе — полыни. В апреле–мае цветут деревья и самые частые аллергены — это береза. Могут [провоцировать реакцию] также орешник, ольха и лещина. В июне–июле цветут луговые злаковые травы типа тимофеевки, овсяницы. В августе у нас (прим. — на Урале) цветет полынь, которая провоцирует реакцию у людей с сенсибилизацией к сонным травам,рассказал аллерголог-иммунолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Владимир Морозов. Фото: Детская городская больница Нижнего Тагила Как спастись от аллергии в период цветения деревьев и растений Предостеречься от пыльцы, витающей в воздухе, можно с помощью респиратора, спецочков (подойдут и солнцезащитные) и закрытой одежды, сказал врач Владимир Морозов. Более того, пыльца остается на коже, поэтому специалист рекомендует по приходе домой менять одежду, а лучше всего — смыть аллергены. Если человек пришел с улицы, нужно ту одежду, на которую пыльца садится, снять, желательно у порога, чтобы далеко ее не разносить. В идеале принять душ или умыться, чтобы смыть с кожи пыльцу, в том числе промыть глаза и нос солевым раствором — тоже очень помогает жить, поделился аллерголог-иммунолог ДГБ Владимир Морозов. Защитить от компонентов, способных вызвать реакцию, необходимо не только себя, но и свое жилье: открытые окна в летний период обязательно должны быть с москитными сетками, а влажную уборку желательно проводить как можно чаще, говорит врач. А вот ставший привычным в доме, где есть малыш, увлажнитель воздуха поможет лишь частично — лучше всего поставить воздухоочиститель. Именно комплексная защита облегчит жизнь многим аллергикам в период цветения деревьев и растений. Так, наличие защитной маски помогает не во всех случаях: в период пандемии, например, количество чувствительных к аллергенам пациентов в Детской городской больнице не уменьшилось. В это время установился засушливый климат погода и город буквально накрыло пыльцой. Комары — еще один источник аллергии Еще одна напасть для аллергиков летом, особенно для детей с чувствительной кожей, — комары. Понять, что реакция на укус проявляется, достаточно легко: возникает отек и сильный зуд. В таких случаях врач рекомендует носить закрытую одежду, а также пользоваться специальными репеллентами по возрасту. Важно не наносить средство на кожу. Защита в помещениях — это фумигаторы без запаха. Точечно экстренная помощь — прием антигистаминных препаратов и местного противозудного средства, отметил Владимир Морозов. Как отличить аллергию от ОРВИ Симптомы простуды и аллергии нередко схожи: насморк при обоих заболеваниях может продолжаться в течение нескольких дней. Врач в таком случае рекомендует обратить внимание на общее состояние организма — аллергический ринит характерен выделениями из носа или заложенностью органа обоняния без изменений общего самочувствия, интоксикации или высокой температуры. В некоторых случаях отличить очень сложно, так как иногда повышение температуры тела может наступить и от интоксикации пыльцой. Например, в березовой роще ребенок закашлял, глаза заслезились, зачесались, то есть симптомы поллиноза, который сопровождаются конъюнктивальными синдромом (покраснение, течение, зуд глаз). Это очень характерно. Но иногда симптомы похожи, отличить не всегда бывает возможно даже врачам, отметил аллерголог-иммунолог. Почему у людей с аллергией на пыльцу растений бывает реакция на ряд продуктов Часто у пациентов бывает перекрестная аллергия, то есть реакция на целый ряд продуктов со схожим составом. Например, в пыльце березы и в яблоке одни и те же молекулы, которые и провоцируют приступ. У людей, чувствительных к цветению луговых трав, может проявиться непереносимость пищевых злаков (пшеницу, хлеб, овес). У кого есть реакция на пыльцу деревьев (лещины, ольхи, яблони) — может быть реакция на березовый сок, на яблоки, черешню, фундук, сливы, морковь, сельдерей, помидоры, огурцы, киви, поделился врач ДГБ Владимир Морозов. При сильной аллергической реакции специалист рекомендует обращаться к врачу.

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