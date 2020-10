В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

Рекордная заболеваемость в последний раз была зафиксирована 21 октября, тогда коронавирус выявили у 35 тагильчан. Всего с начала пандемии инфекция зарегистрирована у 2388 тагильчан. В Свердловской области за сутки зарегистрировали 284 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии выявили 35 934 заразившихся человека. Из больниц по выздоровлению выписан 301 пациент, с начала пандемии - 28 013 человек. За сутки скончались семь человек, за все время умерли от инфекции 766 свердловчан.

