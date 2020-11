Мэр об исключении Тагила из «Чистого воздуха»: «Все, что мы делаем, делаем правильно»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал возможное исключение города из программы «Чистый воздух».

По его словам, воздух в Нижнем Тагиле очистился. Пинаев отметил, что в рамках программы «Чистый воздух» есть утвержденные мероприятия, которые касаются таких предприятий, как НТМК, УВЗ и ВГОК. Полагаю правительство РФ основывается на данных реальных замеров. Значит, все, что мы делаем, делаем правильно,рассказал Пинаев URA.RU. Мэр отметил, что в Нижнем Тагиле строят дороги и мост через городской пруд, что поможет уменьшить количество пробок и загрязнение воздуха. Накануне представитель вице-премьера Виктория Абрамченко, курирующая экологию в правительстве РФ, предложила исключить из программы «Чистый воздух» шесть городов. Среди них и Нижний Тагил. В 2024 году планируется увеличить список муниципалитетов с 12 до 24 позиций. Напомним, на прошлой неделе редакция TagilCity.ru пять дней из семи с помощью газоанализатора фиксировала превышения предельно допустимой концентрации по вредным веществам в воздухе Нижнего Тагила. Превышение ПДК и исключение из нацпроекта: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

