Мэр об исключении Тагила из «Чистого воздуха»: «Все, что мы делаем, делаем правильно»

Мэр об исключении Тагила из «Чистого воздуха»: «Все, что мы делаем, делаем правильно»

Сегодня, 16:37Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал возможное исключение города из программы «Чистый воздух».

По его словам, воздух в Нижнем Тагиле очистился. Пинаев отметил, что в рамках программы «Чистый воздух» есть утвержденные мероприятия, которые касаются таких предприятий, как НТМК, УВЗ и ВГОК.

Полагаю правительство РФ основывается на данных реальных замеров. Значит, все, что мы делаем, делаем правильно,рассказал Пинаев URA.RU.

Мэр отметил, что в Нижнем Тагиле строят дороги и мост через городской пруд, что поможет уменьшить количество пробок и загрязнение воздуха.

Накануне представитель вице-премьера Виктория Абрамченко, курирующая экологию в правительстве РФ, предложила исключить из программы «Чистый воздух» шесть городов. Среди них и Нижний Тагил. В 2024 году планируется увеличить список муниципалитетов с 12 до 24 позиций.

Напомним, на прошлой неделе редакция TagilCity.ru пять дней из семи с помощью газоанализатора фиксировала превышения предельно допустимой концентрации по вредным веществам в воздухе Нижнего Тагила.

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