Администрация Асбеста спилила аварийные тополя после иска в суд

Администрация Асбеста спилила аварийные тополя после обращения жителей в суд, сообщает депутат КПРФ Наталья Крылова на в соцсетях. Речь идет про аварийные тополя на ул. Королева 29.
В настоящий момент администрация экранирует тополя, но делает это неспешно, считает парламентарий.
Люди годами пишут жалобы, получают отписки, мол, в следующем году при наличии бюджетных средств опасные деревья будут ликвидированы,утверждает Крылова.
Но на этот раз деревья оказались спиленными сразу после того, как было назначено заседание в суде.