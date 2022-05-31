Администрация Асбеста спилила аварийные тополя после иска в суд

Администрация Асбеста спилила аварийные тополя после иска в суд
Администрация Асбеста спилила аварийные тополя после иска в суд
Сегодня, 10:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Старые тополя на улице Королева в Асбесте спилили, после того как было назначено первое судебное заседание.

Администрация Асбеста спилила аварийные тополя после обращения жителей в суд, сообщает депутат КПРФ Наталья Крылова на в соцсетях. Речь идет про аварийные тополя на ул. Королева 29.

В настоящий момент администрация экранирует тополя, но делает это неспешно, считает парламентарий.

Люди годами пишут жалобы, получают отписки, мол, в следующем году при наличии бюджетных средств опасные деревья будут ликвидированы,утверждает Крылова.

Но на этот раз деревья оказались спиленными сразу после того, как было назначено заседание в суде.

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