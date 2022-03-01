7-летнюю девочку из Нижнего Тагила шантажировал интимными фото педофил из-за рубежа

В январе 2022 года девочка познакомилась в Telegram с пользователем, который представился 12-летним мальчиком. Во время переписки тагильчанка выслала ему фото и видео интимного характера. После этого злоумышленник стал шантажировать ее полученными материалами, угрожая выслать их родителям.
Девочка удалила Telegram, но тогда пользователь стал писать ей сообщения WhatsApp. Увидев сообщения у дочери в телефоне, отец обратился в полицию.
На сегодняшний день следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Фигурант дела пока не установлен, однако известно, что номер педофила зарегистрирован в Америке. С девочкой он связывался с территорий Румынии и Украины, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в 2021 году 11-летней девочке в интернете предложили заработок на сайте интим-услуг. Фотографии не успели попасть в сеть, так как сообщения попали к отцу несовершеннолетней. По данному факту возбуждено дело за развратные действия.