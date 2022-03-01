7-летнюю девочку из Нижнего Тагила шантажировал интимными фото педофил из-за рубежа

В январе 2022 года девочка познакомилась в Telegram с пользователем, который представился 12-летним мальчиком. Во время переписки тагильчанка выслала ему фото и видео интимного характера. После этого злоумышленник стал шантажировать ее полученными материалами, угрожая выслать их родителям.