7-летнюю девочку из Нижнего Тагила шантажировал интимными фото педофил из-за рубежа

7-летнюю девочку из Нижнего Тагила шантажировал интимными фото педофил из-за рубежа
7-летнюю девочку из Нижнего Тагила шантажировал интимными фото педофил из-за рубежа
Сегодня, 16:49ПроисшествияФото: 1MI
7-летняя тагильчанка стала жертвой педофила-иностранца, который шантажировал ее интимными фото в интернете.

В январе 2022 года девочка познакомилась в Telegram с пользователем, который представился 12-летним мальчиком. Во время переписки тагильчанка выслала ему фото и видео интимного характера. После этого злоумышленник стал шантажировать ее полученными материалами, угрожая выслать их родителям.

Девочка удалила Telegram, но тогда пользователь стал писать ей сообщения WhatsApp. Увидев сообщения у дочери в телефоне, отец обратился в полицию.

На сегодняшний день следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Фигурант дела пока не установлен, однако известно, что номер педофила зарегистрирован в Америке. С девочкой он связывался с территорий Румынии и Украины, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в 2021 году 11-летней девочке в интернете предложили заработок на сайте интим-услуг. Фотографии не успели попасть в сеть, так как сообщения попали к отцу несовершеннолетней. По данному факту возбуждено дело за развратные действия.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
уголовное делопедофилдевочкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы