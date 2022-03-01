Детские сады Екатеринбурга накрыла волна сообщений о минировании

Детские сады Екатеринбурга накрыла волна сообщений о минировании
Детские сады Екатеринбурга накрыла волна сообщений о минировании
Сегодня, 14:10ПроисшествияФото: 1MI

Неизвестные «заминировали» детские сады в Екатеринбурге

На почтовые ящики администраций детских садов Екатеринбурга поступают письма о минировании зданий.

Оперативные службы Екатеринбурга подняты на ноги. Причина — массовые сообщения о минировании зданий, которые поступили на электронную почту учреждений дошкольного образования.

В городской администрации информацию о «ЧП» в детсадах подтвердили. В настоящее время по адресам, куда поступили письма, стягивают силы полицейских, скорой помощи и спасателей МЧС. Объекты обследуют кинологи с собаками.

Напомним, это уже не первый такой случай. Начало января также ознаменовалось волной сообщений о минировании школ. Рассылавшего письма «вычислили», задержали и привлекли к ответственности, сообщает Е1.

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Екатеринбург
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