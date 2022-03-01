Лесоруб случайно убил свердловчанку упавшей березой и попал под суд

Житель Артинского района осужден за причинение смерти по неосторожности. Когда он рубил лес, береза упала на стоящую рядом женщину.

20 ноября 2021 года 50-летний житель одной из деревень пилил лес для личных нужд. При этом у него было официальное разрешение. Одна из берез рухнула на женщину, которая находилась рядом. Мужчина оказал пострадавшей первую помощь, однако она скончалась в больнице от полученных травм. Подсудимый полностью признал свою вину, возместил родственникам погибшей моральный вред и принес извинения в связи с трагедией. Свердловчанин был приговорен к исправительным работам в течение года и удержанию части заработка в доход государства. Руководству местного лесничества внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлечён один из сотрудников, сообщает СУ СКР по Свердловской области. Напомним, в начале февраля рабочий под Сухим Логом скончался после того, как на него рухнул ствол дерева на лесозаготовке. Рабочий на лесоповале под Сухим Логом скончался после падения дерева на голову

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