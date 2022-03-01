Лесоруб случайно убил свердловчанку упавшей березой и попал под суд

Лесоруб случайно убил свердловчанку упавшей березой и попал под суд
Лесоруб случайно убил свердловчанку упавшей березой и попал под суд
Сегодня, 14:43ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
Житель Артинского района осужден за причинение смерти по неосторожности. Когда он рубил лес, береза упала на стоящую рядом женщину.

20 ноября 2021 года 50-летний житель одной из деревень пилил лес для личных нужд. При этом у него было официальное разрешение. Одна из берез рухнула на женщину, которая находилась рядом. Мужчина оказал пострадавшей первую помощь, однако она скончалась в больнице от полученных травм.

Подсудимый полностью признал свою вину, возместил родственникам погибшей моральный вред и принес извинения в связи с трагедией. Свердловчанин был приговорен к исправительным работам в течение года и удержанию части заработка в доход государства.

Руководству местного лесничества внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлечён один из сотрудников, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, в начале февраля рабочий под Сухим Логом скончался после того, как на него рухнул ствол дерева на лесозаготовке.

Материалы по теме:
Свердловская областьсмертьдереволесорубы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы