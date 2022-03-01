Лесоруб случайно убил свердловчанку упавшей березой и попал под суд

20 ноября 2021 года 50-летний житель одной из деревень пилил лес для личных нужд. При этом у него было официальное разрешение. Одна из берез рухнула на женщину, которая находилась рядом. Мужчина оказал пострадавшей первую помощь, однако она скончалась в больнице от полученных травм.
Подсудимый полностью признал свою вину, возместил родственникам погибшей моральный вред и принес извинения в связи с трагедией. Свердловчанин был приговорен к исправительным работам в течение года и удержанию части заработка в доход государства.
Руководству местного лесничества внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлечён один из сотрудников, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, в начале февраля рабочий под Сухим Логом скончался после того, как на него рухнул ствол дерева на лесозаготовке.