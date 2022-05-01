Еще одной жертвой пожара в Мезенском стал отец погибших детей

Татьяна и Николай Князевы приехала в гости к Евгению и Светлане Волгиным. Обе семьи, за исключением Татьяны Князевой, ночевали в доме. Женщина уехала в аэропорт за подругой старшей дочери. Когда она вернулась, пожарные уже работали на месте происшествия.