Еще одной жертвой пожара в Мезенском стал отец погибших детей

Еще одной жертвой пожара в Мезенском стал отец погибших детей
Еще одной жертвой пожара в Мезенском стал отец погибших детей
Сегодня, 11:53ПроисшествияФото: pixabay.com
Число жертв пожара в Мезенском выросло до трех. Погиб Николай Князев, дети которого скончались на месте трагедии.

По данным «КП-Екатеринбург» еще одной жертве пожара в селе Мезенское в ночь на 30 апреля. С ожогами 40% тела в больнице скончался Николай Князев.

Татьяна и Николай Князевы приехала в гости к Евгению и Светлане Волгиным. Обе семьи, за исключением Татьяны Князевой, ночевали в доме. Женщина уехала в аэропорт за подругой старшей дочери. Когда она вернулась, пожарные уже работали на месте происшествия.

Евгений Волгин и двое детей Князевых погибли сразу. Теперь стало известно о том, что Николай Князев тоже не выжил. Сегодня ему могло бы исполнится 36 лет.

Светлана Волгина и трое детей находятся в екатеринбургском ожоговом центре. Наиболее сильные ожоги получила ее десятилетняя дочь. Девочке уже сделали операцию по пересадке кожи.

СК Свердловской области проводит следственные работы. По одной из версий причиной пожара стало нарушение использование банной печи.

Ранее в Нижнем Тагиле произошел пожар, в котором погибло пятеро детей.

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