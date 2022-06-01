Лошадь нападает на людей и собак в Верхней Салде

Агрессивная лошадь несколько раз атаковала жителей Верхней Салды, один из которых после даже попал в больницу.

Видео: vsalde.ru Животное бесхозно пасется на улице Урицкого. По свидетельствам салдинцев, хозяина лошади нашли, однако он закрывает глаза на проблему. Местные жители жалуются, что лошадь проявляет беспричинную ярость ко всем мимо проходящим. Раздражение у нее вызывают и люди, и собаки. А 29 мая ей удалось нагнать, повалить и затоптать мужчину. Жертву копытного спасла женщина, увидевшая происшествие и отогнавшая животное от уже раненого мужчины. По словам горожан, полиция, прибывшая на место инцидента, никаких действий не предприняла. Потерпевшего с травмами доставили в больницу, сообщает URA.RU.

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