Южане напали на приехавшего на вызов врача скорой помощи в Екатеринбурге

По словам доктора, она не поняла мотивов таких действий южан. Они сказали что-то на своем языке, после чего выдернули из под нее стул. Женщина не понимает, чем могла обидеть мужчин. Во время падения женщина уронила себе на лицо кардиограф, из-за чего поранилась. Также она ударилась затылком о пол.