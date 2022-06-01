Южане напали на приехавшего на вызов врача скорой помощи в Екатеринбурге

Южане напали на приехавшего на вызов врача скорой помощи в Екатеринбурге
Южане напали на приехавшего на вызов врача скорой помощи в Екатеринбурге
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: pixabay.com
Южане, вызвавшие скорую помощь в Екатеринбурге для своего родственника, выдернули стул из под фельдшера.

В Екатеринбурге мигранты избили врача. Это родственники пациента, к которому на Сортировку приехала бригада «скорой», пишет Е1.

ЧП произошло в ночь на 1 июня. Медиков вызвали из-за сильных болей в животе у мужчины. Доктор сделала пациенту кардиограмму. А при оформлении документов для госпитализации, родственники пациента резко выхватили из-под сидящей женщины стул.

По словам доктора, она не поняла мотивов таких действий южан. Они сказали что-то на своем языке, после чего выдернули из под нее стул. Женщина не понимает, чем могла обидеть мужчин. Во время падения женщина уронила себе на лицо кардиограф, из-за чего поранилась. Также она ударилась затылком о пол.

После произошедшего пациента довезли до больницы и только после этого врач поехала в больницу для фиксации травм. Также она написала заявление в правоохранительные органы.

По данному факту проводится проверка. Полицейские поехали для разбирательств по адресу проживания пациента и его родственников.

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