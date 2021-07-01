Летевший в Геленжик из Екатеринбура самолет со 141 пассажиром столкнулся с птицами

Командир воздушного принял решение продолжить полет, так как бортовая система работала исправно. На борту находился 141 пассажир, в том числе 37 детей, и шесть членов экипажа.
Свердловская транспортная прокуратура продолжает проверку исполнения законодательства по части безопасного орнитологического обеспечения полетов. Также в мероприятии участвуют специалисты аэропорта Кольцово.
Напомним, 24 мая самолет авиакомпании «Победа», который летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург также столкнулся с птицей при наборе высоты. Из-за инцидента воздушное судно вернулось в аэропорт Кольцово и совершило экстренную посадку. На борту находилось 189 пассажиров и 6 членов экипажа.