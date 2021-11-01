31-летняя свердловчанка упала на пути под вагон в метро Екатеринбурга

31-летняя свердловчанка упала на пути под вагон в метро Екатеринбурга
31-летняя свердловчанка упала на пути под вагон в метро Екатеринбурга
Сегодня, 15:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга оказалась под вагоном поезда метро. Происшествие не носит криминальный характер.

Девушка упала под приближавшийся состав на станции «Площадь 1905 года» в метро Екатеринбурга днем 1 ноября. По словам очевидцев, поезд резко затормозил при выезде из тоннеля, пишет Е1.

Впереди к нашему вагону подбежал работник метро, скомандовал, чтобы девушка лежала и не шевелилась, убежал за помощью. Не видно было, извлекли ее из-под поезда или нет. Из вагонов никого не выпускали. Минут через 10 поезд тронулся и проехал метров 50, остановился в штатном режиме и открыл двери. Дальше поехал по маршруту, моя станция была «Уральская», я не стал выходить. Около места падения человека скопились люди, поделился с изданием очевидец происшествия.

В ГУ МВД инцидент с падением девушки на рельсы подтвердили, отметив, что данный случай не носит криминального характера.

Сообщение о происшествии в отдел полиции на метрополитене поступило в 14:45 от наряда полиции, работавшего на своей станции. Стражи порядка проинформировали руководство, что на станции «Площадь 1905 года» женщина упала на пути перед остановившимся поездом. Ее личность представители МВД установили оперативно. Пострадавшая — молодая жительница Екатеринбурга по имени Анастасия, 1990 года рождения, проживает на улице Энергостроителей, рассказал начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Стражи порядка помогли девушке подняться на перрон и вызвали медиков. По предварительным данным, у свердловчанки закружилась голова, поэтому она потеряла равновесие и упала.

Напомним, толпа уральцев с битами напала на жителя Екатеринбурга ночью 1 ноября.

Сюжеты:
Екатеринбург
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