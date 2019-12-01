В Екатеринбурге из-за пожара в клубе квестов эвакуировали 100 человек

Сообщение о пожаре поступило около пяти часов утра. Пожар произошел в подвальном помещении пятиэтажного здания. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, на площади 20 кв. м горели декорации, отделочные материалы и конструктивные элементы комнаты для проведения квест-игр.