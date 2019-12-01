В Екатеринбурге из-за пожара в клубе квестов эвакуировали 100 человек
Сегодня, 11:11ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Ночью в Екатеринбурге произошел пожар в клубе квестов. Из-за возгорания было эвакуировано 100 человек, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о пожаре поступило около пяти часов утра. Пожар произошел в подвальном помещении пятиэтажного здания. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, на площади 20 кв. м горели декорации, отделочные материалы и конструктивные элементы комнаты для проведения квест-игр.
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Спасатели эвакуировали из дома 100 человек, в том числе 10 детей. На месте работали 63 человека и 21 спецмашина. В результате пожара никто не пострадал, причина возникновения пожара выясняется.
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