Бездомная собака в Нижнем Тагиле чуть не погибла в подвале

Накануне к спасателям в Нижнем Тагиле обратилась одна женщина. Она сообщила о собаке, которая скулит в подвале дома.

Как сообщили в МБУ «Центр защиты населения», 1 января позвонила женщина. С ее слов, она шла мимо магазина «Верный» на Тагилстрое и услышала звук из подвала. Скулила бездомная собака, которая каким-то образом забралась в помещение и не могла выбраться. Горожанка решила помочь и вызвала на место спасателей. Специалисты выяснили, что пес попал в подвал через так называемое слуховое окно. Эти отверстия служат для вентиляции и зимой их обычно закрывают. Не без усилий, но дворнягу достали, осмотрели и выпустили на свободу. После этого проем в стене дома закрыли.

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