Студент из Екатеринбурга в Арамиле получил удар ножом из-за шума

Студент из Екатеринбурга в Арамиле получил удар ножом из-за шума
Студент из Екатеринбурга в Арамиле получил удар ножом из-за шума
Сегодня, 12:34ПроисшествияФото: 1Медиахолдинг 1Mi
Новогодняя ночь в Арамиле закончилась поножовщиной. Пострадавшего в ходе потасовки студент получил ранение живота.

Конфликт произошел в одном из многоквартирных домов Арамиля. Этот город расположен юго-западнее Екатеринбурга. По данным последней переписи, в нем проживают чуть более 15 тысяч жителей. И так получилось, что в новогоднюю ночь двое из них поссорились.

Отмечая праздник, одна местная компания закатила вечеринку. Веселье было в самом разгаре, когда его нарушил 46-летний мужчина, сообщает «КП-Екатеринбург». Ему, соседу 17-летнего подростка, не понравился шум. Он попросил молодых убавить звук музыки, но в ответ ему нахамили. И тогда горожанин чуть не зарезал обидчика, используя для этого нож.

Студента техникума спасла бригада скорой помощи. Медики приехали на адрес и отвезли пострадавшего в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. А тем временем полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью студента. У соседа подростка оказалось богатое уголовное прошлое. По решению суда он водворен в СИЗО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сюжеты:
Екатеринбург
Свердловская областьстудентножпоножовщина
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