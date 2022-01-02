Студент из Екатеринбурга в Арамиле получил удар ножом из-за шума

Отмечая праздник, одна местная компания закатила вечеринку. Веселье было в самом разгаре, когда его нарушил 46-летний мужчина, сообщает «КП-Екатеринбург». Ему, соседу 17-летнего подростка, не понравился шум. Он попросил молодых убавить звук музыки, но в ответ ему нахамили. И тогда горожанин чуть не зарезал обидчика, используя для этого нож.