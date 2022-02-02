Сотруднице угрозыска в Петербурге сломали руку сотрудники ДПС из-за места на парковке

Сотруднице угрозыска в Петербурге сломали руку сотрудники ДПС из-за места на парковке
Сотруднице угрозыска в Петербурге сломали руку сотрудники ДПС из-за места на парковке
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: 1MI
На 24-летнюю оперуполномоченную в Санкт-Петербурге напали двое сотрудников ДПС в отделении полиции. Причиной конфликта стал спор на парковке. В результате у девушки сломана рука.

Накануне вечером девушка вступила в конфликт с инспекторами из-за автомобиля, стоящего рядом с отделом полиции. Она зашла в свою дежурную часть, но мужчины потребовали предъявить удостоверение. Она отказалась это сделать.

Сотрудник дежурной части подтвердил, что девушка является сотрудницей, но гаишники все равно не поверили и решили ее задержать, пишет 47news.

Девушка попыталась прогнать мужчин и толкнула одного из них. После этого они ее повалили на пол и сломали руку и вывернули плечо, пока пытались заковать в наручники. На крик пострадавшей пришли главы отдела полиции и разоружили инспекторов, пишут «Новые известия».

происшествиеСанкт-ПетербургГАИ
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