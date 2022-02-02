Волонтеры обнаружили тело пропавшего под Новгородом ребенка

Волонтеры обнаружили тело пропавшего под Новгородом ребенка
Волонтеры обнаружили тело пропавшего под Новгородом ребенка
Сегодня, 11:14ПроисшествияФото: pixabay.com
Волонтеры обнаружили тело девочки, которая пропала в Новгородской области. Сведения о обнаружении ребенка разместили на странице поисково-спасательного отряда “Феникс” в социальной сети Вконтакте.

“Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты” – приводит текст сообщения поисково-спасательного отряда издание 360tv.ru.

Как пишет Telegram-канал “112”, девочку нашли в огороде соседнего дома. Ребенок пропал в городе Холм в ночь с 24 на 25 января, ему не было и 2 лет.

По словам матери, она отправилась стирать белье в баню, а дверь в дом, где осталась девочка, оставила открытой. При этом в печи при обследовании дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили фрагменты обгоревших костей, которые направили для исследования в Санкт-Петербургскую лабораторию. Результаты экспертизы показали: обгоревшие останки не принадлежат ребенку.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Мать девочки вместе с ее сожителем задержали и на основании ходатайства следствия заключили под стражу. Еще одно дело возбуждено по статье о халатности сотрудников комитета образования администрации района.

Семья девочки состояла на учете в органах системы профилактики. У матери есть еще семеро детей. Их в связи с плохими условиями содержания забрали из семьи и разместили в детских домах.

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