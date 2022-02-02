Волонтеры обнаружили тело пропавшего под Новгородом ребенка

По словам матери, она отправилась стирать белье в баню, а дверь в дом, где осталась девочка, оставила открытой. При этом в печи при обследовании дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили фрагменты обгоревших костей, которые направили для исследования в Санкт-Петербургскую лабораторию. Результаты экспертизы показали: обгоревшие останки не принадлежат ребенку.