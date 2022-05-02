После громкого хлопка загорелось здание в Екатеринбурге

После громкого хлопка загорелось здание в Екатеринбурге
После громкого хлопка загорелось здание в Екатеринбурге
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: 1МI
Многоэтажка на Вторчермете в Екатеринбурге вспыхнула после громкого хлопка. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел около 23 часов в воскресенье, 1 мая, в районе Вторчермета в Екатеринбурге. Очевидец происшествия рассказал Е1, что пожар начался после мощного хлопка в многоэтажке.

В МЧС пока инцидент не комментируют.

Напомним, 30 апреля в Мезенском произошла трагедия — пожар унес жизни четверых человек, в том числе, двоих детей. Пострадали еще пять человек, из которых трое — это дети. Две семьи отдыхали вместе в частном доме. Что стало причиной возгорания, выясняют пожарные дознаватели. Свою проверку начал следственный комитет.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
пожарпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы