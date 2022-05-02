После громкого хлопка загорелось здание в Екатеринбурге

Инцидент произошел около 23 часов в воскресенье, 1 мая, в районе Вторчермета в Екатеринбурге. Очевидец происшествия рассказал Е1, что пожар начался после мощного хлопка в многоэтажке.
В МЧС пока инцидент не комментируют.
Напомним, 30 апреля в Мезенском произошла трагедия — пожар унес жизни четверых человек, в том числе, двоих детей. Пострадали еще пять человек, из которых трое — это дети. Две семьи отдыхали вместе в частном доме. Что стало причиной возгорания, выясняют пожарные дознаватели. Свою проверку начал следственный комитет.