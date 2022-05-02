Труп 14-летней школьницы найден в Заречном

Инцидент произошел 29 апреля в селе Малобрусянское Белоярского района Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Склонности к суициду у подростка не было, помимо этого, рядом с телом не было предсмертной записки.
Следователи подозревают, что кто-то довел девочку до самоубийства, в связи с чем они возбудили уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса.
Напомним, в ночь на 16 апреля в Сысерти покончила с собой 12-летняя школьница. Родители услышали крик девочки из туалета, после чего вызвали скорую помощь, но спасти подростка не удалось.