Труп 14-летней школьницы найден в Заречном

Инцидент произошел 29 апреля в селе Малобрусянское Белоярского района Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Склонности к суициду у подростка не было, помимо этого, рядом с телом не было предсмертной записки.