Выпавший с балкона многоэтажки на Вагонке тагильчанин разбился насмерть

По словам очевидцев, тагильчанин находился в состоянии алкогольного опьянения и упал с высоты сам. От полученных травм мужчина скончался. По данному факту полиция и следственный комитет проводят проверки и устанавливают личность погибшего, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
Напомним, 22 апреля на Вагонке в Нижнем Тагиле также погиб мужчина, который выпал из окна. На месте происшествия работали экстренные службы города. Предварительно, криминального характера в смерти не усматривается, проводится проверка.