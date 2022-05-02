Выпавший с балкона многоэтажки на Вагонке тагильчанин разбился насмерть

По словам очевидцев, тагильчанин находился в состоянии алкогольного опьянения и упал с высоты сам. От полученных травм мужчина скончался. По данному факту полиция и следственный комитет проводят проверки и устанавливают личность погибшего, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.