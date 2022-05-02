Выпавший с балкона многоэтажки на Вагонке тагильчанин разбился насмерть

Выпавший с балкона многоэтажки на Вагонке тагильчанин разбился насмерть
Выпавший с балкона многоэтажки на Вагонке тагильчанин разбился насмерть
Сегодня, 18:32ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина выпал с балкона многоэтажного дома на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле и разбился насмерть утром 2 мая.

По словам очевидцев, тагильчанин находился в состоянии алкогольного опьянения и упал с высоты сам. От полученных травм мужчина скончался. По данному факту полиция и следственный комитет проводят проверки и устанавливают личность погибшего, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Напомним, 22 апреля на Вагонке в Нижнем Тагиле также погиб мужчина, который выпал из окна. На месте происшествия работали экстренные службы города. Предварительно, криминального характера в смерти не усматривается, проводится проверка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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