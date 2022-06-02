Авто общественника Чапурина сожгли в Нижнем Тагиле

В ночь на 2 июня во дворе в центре Нижнего Тагила неизвестные подожгли два автомобиля. Наиболее пострадавшей стала иномарка Chevrolet Aveo общественника Никиты Чапурина, также горела новая Toyota RAV 4 еще одного из жильцов дома.

К месту пожара выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава, сообщают тагильские спасатели. В полвторого ночи сработала сигнализация. Я увидел, что сосед тушит мой автомобиль огнетушителем, выбежал со своим и в течение нескольких минут мы потушили огонь. А потом увидели, что горит еще одна машина, стали тушить ее, рассказал редакции Никита Чапурин. По словам тагильчанина, во дворе автомобили стоят достаточно плотно, поэтому сгореть могло гораздо больше транспортных средств. К приезду пожарных жителям удалось самостоятельно справиться с огнем благодаря наличию огнетушителей: У соседа сгорело только колесо. У моей машины повреждения примерно на 100 тысяч рублей — сгорела проводка, колесо и часть приборной панели, бардачок. Сейчас автомобиль не на ходу, застрахован не был. Общественник обратился в тагильскую полицию, сейчас по факту поджога двух иномарок ведется проверка. У пострадавшего есть несколько версий — от работы случайных поджигателей до намеренного поджога из-за профессиональной деятельности, однако конкретные подозрения он не озвучивает.

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