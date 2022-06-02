Толпа цыган избила мужчину металлической битой в Екатеринбурге

Все началось с того, что пострадавший заступился за своего соседа, на участок которого проникли южане за металлоломом и чугуном, рассказала подруга пострадавшего Е1.
Мужчины около полудня, по словам девушки, пришли в дом и настойчиво предлагали купить металлолом. Ее муж ответил, что ничего нет. Тогда гости пошли к соседу. Они начали ходить по его территории. По словам женщины, они с супругом вызвали полицию и он отправился с битой защищать соседа.
Мужчина подумал, что металлолом спрашивали только двое, но их оказалось больше. Сосед сообщил пришедшему на помощь супругу девушки, что не разрешал заходить на участок. При попытке выгнать незваных гостей завязалась словесная перепалка и затем драка.
В результате на место прибыла полиция. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, драка случилась из-за цветного металла. Он отметил, что проживают эти мужчины на территории Верхней Пышмы и ежедневно ездят и собирают металл.
Попал в полицию и сам супруг девушки. Всем пострадавшим участникам конфликта была оказана помощь. Полицейскими проводится проверка на предмет причастности ставропольских цыган к кражам металла. Другие члены банды также установлены и задержаны до выяснения обстоятельств.