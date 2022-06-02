Толпа цыган избила мужчину металлической битой в Екатеринбурге

Мужчины около полудня, по словам девушки, пришли в дом и настойчиво предлагали купить металлолом. Ее муж ответил, что ничего нет. Тогда гости пошли к соседу. Они начали ходить по его территории. По словам женщины, они с супругом вызвали полицию и он отправился с битой защищать соседа.