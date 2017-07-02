8 взрослых и двое детей погибли, еще 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза в Татарстане (ФОТО, ВИДЕО)
В крупной аварии в Татарстане погибли 10 человек, среди которых двое – дети. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
В ночь на 2 июля вблизи города Заинска, в Татарстане, пассажирский автобус, в котором находились 28 человек, врезался в бензовоз «КамАЗ». При столкновении автобус опрокинулся и загорелся.
10 человек погибли сразу на месте, из них двое детей. Пострадали 12 человек. Четверо из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, у восьми – состояние оценивается как среднетяжелое. Трое пострадавших в ДТП отправлены домой для прохождения амбулаторного лечения.
Водитель КамАЗа и автобуса остались живы, сообщает Inkazan.ru.
Фото, видео: inkazan.ru
На месте ЧП работали три медицинских бригады из Заинска, три бригады скорой помощи из Набережных Челнов, четыре бригады – из Альметьевска. Был вызван вертолет. Тела погибших доставлялись в Нижнекамск. На месте происшествия работали две бригады психолого-психиатрической помощи.
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