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8 взрослых и двое детей погибли, еще 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза в Татарстане (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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8 взрослых и двое детей погибли, еще 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза в Татарстане (ФОТО, ВИДЕО)

2 июля 2017, 13:00Происшествия
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