Сотрудник отдела по борьбе с мошенничеством вымогал взятку в Екатеринбурге

Следственный отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере, совершённым лицом с использованием своего служебного положения в 2017 году.

Мужчина, работавший оперуполномоченным по особо важным делам отделения по борьбе с мошенничеством, узнал, что в отношении двух жителей Екатеринбурга районный отдел полиции проводит проверку по сообщению о грабеже, рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. Обратившемуся к нему гражданину полицейский пообещал решить вопрос с завершением проверки, если за это он получит 300 тысяч рублей. Но в действительности полицейский, в силу своего должностного положения, не мог оказать влияние на принятие процессуального решения по этому материалу проверки. Исходя из материалов уголовного дела, вышеназванная сумма была получена фигурантом в районе СНТ «Берёзка» в Верх-Исетском районе Екатеринбурга днём 19 июля 2017 года. При этом, по версии следствия, полицейский не предпринимал каких-либо действий, которые могли бы повлиять на процессуальное решение. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудника уволили из ОВД 21 сентября 2020 года по отрицательным мотивам в связи с грубым нарушением служебной дисциплины с должности оперуполномоченного отдела полиции № 1 УМВД по городу Екатеринбургу. Подозреваемый был установлен и разоблачён сотрудниками регионального ФСБ. Информацию о мошенничестве была зафиксирована по результатам оперативных мероприятий, которые провели сотрудниками УФСБ по Свердловской области. Во время предварительного следствия сотрудники Следственного комитета выполнили комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Также было осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы, проведено несколько очных ставок. Несмотря на то, обвиняемый отрицает свою вину, сотрудники Следственного комитета собрали достаточное количество доказательств совершения преступления. Ввиду этого уголовное дело с обвинительным заключением, которое утвердила прокуратура, направили в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Напомним, бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко приговорили к шести годам колонии и оштрафовали на 600 тысяч рублей за то, что он, используя своё служебное положение, совершил хищение и приобретение чужого имущества в особо крупном размере. Экс-замглавы Росгвардии приговорен к 6 годам колонии за мошенничество

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