Массовая драка произошла у скандально известного бара в Екатеринбурге

Массовая драка произошла у скандально известного бара в Екатеринбурге
Массовая драка произошла у скандально известного бара в Екатеринбурге
Сегодня, 17:05ПроисшествияФото: 1MI
Массовая драка произошла у скандального бара «Че почем» в Екатеринбурге. Конфликт произошел 3 февраля.

После потасовки на место прибыли две машины полицейских и, кого-то забрали, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев. Он рассказал, что 8 месяцев назад местные жители подавали обращение в Роспотребнадзор. В июле было выяснено, что бар нарушает нормы по шуму. Однако по-прежнему ничего не меняется, уточняет местный житель. Бар получил за нарушения 10 тысяч рублей штрафа.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявлений по факту конфликтов к ним не поступало. Там добавили, что если есть пострадавшие, то они могут обратиться в полицию.

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Екатеринбург
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