Массовая драка произошла у скандально известного бара в Екатеринбурге

После потасовки на место прибыли две машины полицейских и, кого-то забрали, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев. Он рассказал, что 8 месяцев назад местные жители подавали обращение в Роспотребнадзор. В июле было выяснено, что бар нарушает нормы по шуму. Однако по-прежнему ничего не меняется, уточняет местный житель. Бар получил за нарушения 10 тысяч рублей штрафа.