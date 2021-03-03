Девочка отравилась угарным газом из-за курения пьяной матери в Нижнем Тагиле

Девочка отравилась угарным газом из-за курения пьяной матери в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:08ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Девочка получила отравление продуктами горения из-за курения пьяной матери в квартире, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Орджоникидзе, 23 поступило на пульт МЧС 2 марта в 22:40.

В квартире на третьем этаже на площади 20 квадратных метров горело домашнее имущество. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения собственницы квартиры. Женщина проживала вместе с дочерью 2015 года рождения. При пожаре девочка получила отравление продуктами горения.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, в конце декабря 2020 года пятилетняя девочка выпала из окна на улице Быкова в Нижнем Тагиле. На момент происшествия ее мать находилась в нетрезвом состоянии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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