На Урале будут судить укравшего миллион рублей у клиентки лже-юриста

На Урале будут судить укравшего миллион рублей у клиентки лже-юриста
На Урале будут судить укравшего миллион рублей у клиентки лже-юриста
3 марта, 16:28ПроисшествияФото: pxhere.com
Качканарский городской суд Свердловской области рассмотрит дело лже-юриста, который обманным путем выманил у клиентки миллион рублей.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», под следствие попал 28-летний мужчина, который два года назад неофициально работал юристом в Екатеринбурге.

По данным правоохранителей, к обвиняемому обратилась жительница Качканара, которая попросила провести процедуру банкротства. Мужчина убедил ее в том, что избавит ее от долгов, хотя не имел право делать это от лица компании.

Мужчина разговаривал с жертвой только по телефону, он сообщает ей информацию о проводимой работе, командировках и судебных расходах, требуя от клиентки компенсации на его личные счета.

Таким образом женщина перечислила лже-юристу около 1 миллиона рублей.

Отмечается, что подозреваемый потратил эти деньги в личных целях, в том числе на ставки в букмекерских конторах.

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