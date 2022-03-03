Тренер попавшего в ДТП под Тагилом автобуса с детьми рассказал о причинах аварии

Тренер попавшего в ДТП под Тагилом автобуса с детьми рассказал о причинах аварии
Тренер попавшего в ДТП под Тагилом автобуса с детьми рассказал о причинах аварии
3 марта, 19:50ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Водитель попавшего в ДТП автобуса с юными спортсменами из Кувшы не превышал скорость. Деталями аварии поделился тренер хоккейной команды Вячеслав Стараданов.

Авария произошла вечером 2 марта на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Автобус по словам тренера детской хоккейной команды из Кушвы, которая ехала с областных соревнований, все произошло резко. Вячеслав Стараданов считает, что прямой вины водителя транспортного средства нет — автобус перевернулся из-за скользкого дорожного покрытия, передает слова тренера Е1.

Водитель не гнал. Он у нас опытный, везде ездит с командой. Просто дорога была скользкой, нас занесло, поделился с изданием Вячеслав Стараданов.

За несколько мгновений до аварии дети ехали в автобусе и разговаривали. Неожиданно все оказались вниз головой. По словам тренера, ему пришлось отстегнуться в подвешенном состоянии и выбить стекла ногами, чтобы начать эвакуировать детей.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В результате аварии травмы получил 17-летний нападающий команды Макар. Подростка госпитализировали. ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего. Свердловская областная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дтпГИБДДДТП с участием детей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы