Тренер попавшего в ДТП под Тагилом автобуса с детьми рассказал о причинах аварии

Авария произошла вечером 2 марта на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Автобус по словам тренера детской хоккейной команды из Кушвы, которая ехала с областных соревнований, все произошло резко. Вячеслав Стараданов считает, что прямой вины водителя транспортного средства нет — автобус перевернулся из-за скользкого дорожного покрытия, передает слова тренера Е1.
Водитель не гнал. Он у нас опытный, везде ездит с командой. Просто дорога была скользкой, нас занесло, поделился с изданием Вячеслав Стараданов.
За несколько мгновений до аварии дети ехали в автобусе и разговаривали. Неожиданно все оказались вниз головой. По словам тренера, ему пришлось отстегнуться в подвешенном состоянии и выбить стекла ногами, чтобы начать эвакуировать детей.
В результате аварии травмы получил 17-летний нападающий команды Макар. Подростка госпитализировали. ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего. Свердловская областная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.