Тренер попавшего в ДТП под Тагилом автобуса с детьми рассказал о причинах аварии

За несколько мгновений до аварии дети ехали в автобусе и разговаривали. Неожиданно все оказались вниз головой. По словам тренера, ему пришлось отстегнуться в подвешенном состоянии и выбить стекла ногами, чтобы начать эвакуировать детей.