В Екатеринбурге минувшей ночью горел «Минимарт»

Магазин расположен по адресу улица Красных командиров, 19. В момент пожара в цехе переработки мяса находились сотрудники. Из горящего помещения выбежали 17 человек, двоим из них потребовалась медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались.

По сообщению очевидцев, сначала загорелся мусор близ магазина, а затем огонь перекинулся на здание. Тушение огня и проливка конструкций заняли несколько часов.

Видео Видео: е1.ru