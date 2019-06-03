В Екатеринбурге минувшей ночью горел «Минимарт»

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В ночь со 2 на 3 июня в Екатеринбурге загорелся мясной цех магазина «Минимарт», по словам очевидцев, столб огня достигал высоты четвертого этажа, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Магазин расположен по адресу улица Красных командиров, 19. В момент пожара в цехе переработки мяса находились сотрудники. Из горящего помещения выбежали 17 человек, двоим из них потребовалась медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались.
По сообщению очевидцев, сначала загорелся мусор близ магазина, а затем огонь перекинулся на здание. Тушение огня и проливка конструкций заняли несколько часов.
Видео
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Видео: е1.ru
Напомним, что 2 июня в Богдановиче в результате пожара в жилом доме погибли четверо детей и пенсионер. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследованием занимается следственный комитет. Ситуация взята на личный контроль губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
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