Дело стрелявшего по прохожим свердловчанина передано в суд

Итоговый документ предварительного следствия с обвинениями в адрес мужчины утвержден межрайонной прокуратурой и направлен в суд. Местный житель обвиняется в хулиганстве с использованием оружия и порче чужой собственности.
По данным следствия в начале февраля обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на парковке в центре города начал грубо оскорблять стоявшую рядом компанию. Затем он достал облегченную винтовку и, желая запугать людей, стал стрелять в их направление, тем самым, создав риск для их жизни. Кроме того, он выстрелил по припаркованной там же иномарке.
Обвиняемый в преступных деяниях частично сознался следствию в совершенных им противоправных действиях. Владельцу поврежденной им машины он оплатил вынужденный ремонт. Далее дело рассмотрит Камышловский райсуд, сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.