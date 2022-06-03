Дело стрелявшего по прохожим свердловчанина передано в суд

Дело стрелявшего по прохожим свердловчанина передано в суд
Дело стрелявшего по прохожим свердловчанина передано в суд
Сегодня, 14:02ПроисшествияФото: 1MI
В райсуд направлено дело жителя города Камышлов Свердловской области, в нетрезвом виду стрелявшего по людям и автомобилю.

Итоговый документ предварительного следствия с обвинениями в адрес мужчины утвержден межрайонной прокуратурой и направлен в суд. Местный житель обвиняется в хулиганстве с использованием оружия и порче чужой собственности.

По данным следствия в начале февраля обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на парковке в центре города начал грубо оскорблять стоявшую рядом компанию. Затем он достал облегченную винтовку и, желая запугать людей, стал стрелять в их направление, тем самым, создав риск для их жизни. Кроме того, он выстрелил по припаркованной там же иномарке.

Обвиняемый в преступных деяниях частично сознался следствию в совершенных им противоправных действиях. Владельцу поврежденной им машины он оплатил вынужденный ремонт. Далее дело рассмотрит Камышловский райсуд, сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.

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