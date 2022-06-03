Два мальчика утонули в котловане в Тюменской области

Во время рыбалки и купания в деревне два маленьких брата погибли в котловане в Тюменской области.

Несчастный случай произошел 2 июня. Два брата 6 и 10 лет отправились удить рыбу в глубоком котловане, выкопанном поблизости с их домом в деревне Решетниково. По невыясненным пока причинам оба мальчишки утонули. Прибывшие на место трагедии криминалисты допрашивают свидетелей и ответственных за безопасный детский отдых, а также проводят судебно-медицинское исследование. Кроме того, правоохранители собираются оценить, почему местными властями не проведена достаточная работа по обеспечению жизни и здоровья купающихся. При установлении фактов злостных нарушений будут предприняты незамедлительные меры по привлечению виновных к ответственности, сообщили «КП-Тюмень» в пресс-службе СК по Тюменской области.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter