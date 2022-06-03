Расчлененное тело младенца нашли жители тюменского села

Расчлененное тело младенца нашли жители тюменского села
Расчлененное тело младенца нашли жители тюменского села
Сегодня, 13:51ПроисшествияФото: 1MI
Расчленный труп грудничка был найден в селе Мальково Тюменской области. Об этом рассказали местные жители.

Останки ребенка, возраст которого, по предварительной информации, составлял не более двух недель, были найдены 29 мая, пишет издание «Мегатюмень».

Информацию подтверждают в региональном СК, пишет Life. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за убийство новорожденного ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону на дне реки была найдена сумка с телом убитого ребенка внутри. Позднее отец мальчика признался, что избавился от тела, но причастность к его гибели отрицает.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
происшествиедетиубийствотюменская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы