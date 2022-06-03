Сторож из Екатеринбурга украл башенный кран со стройплощадки для того, чтобы сдать его на металлолом. Таким образом мужчина заработал 150 тысяч, при этом нанеся ущерб владельцу крана на сумму свыше 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что мужчина был единственным сторожем на стройке. Мужчина выбрал удобное время, когда на площадке никого нет, и украл оборудование. Чтобы вывезти кран, он нанял людей. Этих работников он обманул, сказав, что кран списан и его вывоз нужен для освобождения участка.
На мужчину завели дело по ст 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).