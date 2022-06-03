Сторож из Екатеринбурга украл башенный кран со стройплощадки

Известно, что мужчина был единственным сторожем на стройке. Мужчина выбрал удобное время, когда на площадке никого нет, и украл оборудование. Чтобы вывезти кран, он нанял людей. Этих работников он обманул, сказав, что кран списан и его вывоз нужен для освобождения участка.