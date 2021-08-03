Суд выпустил по УДО убившего тагильскую модель фотографа Лошагина

Чкаловский районный суд Екатеринбурга разрешил выйти по условно-досрочному освобождению фотографу Дмитрию Лошагину, который был осуждён в 2015 году за убийство своей жены-модели Юлии Прокопьевой. Прокуратура в течение 10 дней может обжаловать это решение.

Лошагина приговорили к 10 годам колонии, отбывать наказание он отправился в Новую Лялю. В колонии осуждённый был фигурантом уголовного дела о пытках, изнасиловании заключённых и вымогательстве у них денег. Сейчас Лошагин отбывает срок в ИК-10 в Екатеринбурге, рассказали в областной прокуратуре. 7 декабря 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил просьбу осуждённого о замене оставшейся части наказания на ограничение свободы сроком 3 года 25 дней. Согласно этому решению, мужчина не должен был выезжать за город, в котором он живёт, должен соблюдать комендантский час с 22:00 вечера до 06:00 утра, а также не должен менять место жительства и работы. Однако 2 февраля 2021 года Свердловский областной суд отменил это решение. Напомним, в 2013 году Юлия Прокопьева пропала, а вскоре была найдена мёртвой в лесу на 13-километре Старомосковского тракта. Следствием было доказано, что в ходе ссоры Лошагин нанёс ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью, вследствие чего женщина скончалась. Лошагин вывез её тело в лес и поджёг его. По решению суда убийца тагильской модели Дмитрий Лошагин остается в колонии

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