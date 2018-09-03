Палец юной тагильчанки застрял в пряжке ремня безопасности автомобиля

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30 августа в 11.15 спасателям Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что девочка засунула палец в пряжку ремня безопасности автомобиля, а вытащить не смогла.
Сюжеты: Нижний Тагил
Палец у маленькой девочки застрял в пряжке ремня безопасности автомобиля.
Прибывшие на место происшествия спасатели МБУ «Центр защиты населения» приняли решение сломать пряжку и освободить палец ребенка.
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После того, как детская рука была освобождена, медики «скорой помощи» увезли девочку в травмпункт 4 горбольницы для дальнейшего обследования, сообщает МБУ «Центр защиты населения».
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