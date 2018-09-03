Палец юной тагильчанки застрял в пряжке ремня безопасности автомобиля

Палец у маленькой девочки застрял в пряжке ремня безопасности автомобиля.

Прибывшие на место происшествия спасатели МБУ «Центр защиты населения» приняли решение сломать пряжку и освободить палец ребенка.

После того, как детская рука была освобождена, медики «скорой помощи» увезли девочку в травмпункт 4 горбольницы для дальнейшего обследования, сообщает МБУ «Центр защиты населения».