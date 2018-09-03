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#домахорошо
Палец юной тагильчанки застрял в пряжке ремня безопасности автомобиля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Палец юной тагильчанки застрял в пряжке ремня безопасности автомобиля

Сегодня, 11:30Происшествия
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