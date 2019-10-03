В Свердловской области водитель сгорел в автомобиле после ДТП
Сегодня, 11:03ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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В районе поселка Тугулым в Свердловской области в перевернувшимся автомобиле сгорел 28-летний мужчина, сообщает региональное УГИБДД.
ДТП произошло в вечернее время 2 октября. По предварительной информации, водитель Toyota Vitz не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой моста. После удара машина перевернулась, а затем загорелась.
28-летний мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте. В медучреждение доставлена его 21-летняя пассажирка. У нее диагностированы ожоги, перелом костей таза, позвоночника и черепно-мозговая травма.
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