Хитростью удалось судебным приставам Екатеринбурга забрать спортбэк у должницы

Екатеринбурженка задолжала по 25 исполнительным производствам около 588 тысяч рублей, однако платить по счетам девушка не торопилась. Почти половину суммы составляли 18 штрафов за нарушение ПДД. Как рассказали в ФССП по Свердловской области, по месту регистрации должница не проживала, близкие не сообщали о ее местонахождении.
В собственности у свердловчанки находятся мотоцикл Harley-Davidson и спортбэк Audi A5.
Судебным приставам удалось выйти на след должницы случайно — на одной из торговых интернет-площадок девушка решила продать детский автомобиль Lexsus. Пристав договорился с должницей о встрече. Во дворе частного дома, где под видом покупателя сотрудник ФССП смотрел игрушечную иномарку, были обнаружены и другие транспортные средства автоледи.
В итоге иномарку екатеринбурженки описали и арестовали на месте. У девушки есть несколько дней, чтобы начать гасить долги. В противном случает спортбэк уйдет с молотка.