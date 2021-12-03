Хитростью удалось судебным приставам Екатеринбурга забрать спортбэк у должницы

Жительница Екатеринбурга задолжала больше полумиллиона приставам, но по долгам платить не собиралась. Силовикам удалось вычислить должницу и арестовать ее Audi A5 благодаря объявлению о продаже детской игрушки.

Екатеринбурженка задолжала по 25 исполнительным производствам около 588 тысяч рублей, однако платить по счетам девушка не торопилась. Почти половину суммы составляли 18 штрафов за нарушение ПДД. Как рассказали в ФССП по Свердловской области, по месту регистрации должница не проживала, близкие не сообщали о ее местонахождении. В собственности у свердловчанки находятся мотоцикл Harley-Davidson и спортбэк Audi A5. Судебным приставам удалось выйти на след должницы случайно — на одной из торговых интернет-площадок девушка решила продать детский автомобиль Lexsus. Пристав договорился с должницей о встрече. Во дворе частного дома, где под видом покупателя сотрудник ФССП смотрел игрушечную иномарку, были обнаружены и другие транспортные средства автоледи. В итоге иномарку екатеринбурженки описали и арестовали на месте. У девушки есть несколько дней, чтобы начать гасить долги. В противном случает спортбэк уйдет с молотка.

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