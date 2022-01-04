Два лихача на отечественных легковушках устроили смертельное ДТП под Первоуральском

Два лихача на отечественных легковушках устроили смертельное ДТП под Первоуральском
Два лихача на отечественных легковушках устроили смертельное ДТП под Первоуральском
Сегодня, 10:38ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель «десятки» погиб на месте ДТП под Первоуральском

В результате лобового столкновения двух отечественных легковушек под Первоуральском один человек погиб и пять, в том числе двое детей, получили травмы. ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110 не поделили дорогу.

Авария произошла на 298 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» около 20 часов 2 января. Как рассказали TagilCity.ru в УГИБДД Свердловской области, в результате столкновения ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110 водитель «десятки» погиб на месте ДТП. Его пассажиров — мать и двух детей, 5 и 17 лет, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель второго автомобиля после осмотра медиками также был доставлен в горбольницу Первоуральска.

В настоящий момент все обстоятельства, а также виновник аварии, устанавливаются правоохранителями.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

По информации УГИББ, за рулем «двенадцатой» находился 20-летний свердловчанин со стажем вождения один год. Сотрудники госавтоинспекции привлекали мужчину к административной ответственности за это время 29 раз.

41-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2110, имеет стаж вождения 16 лет и привлекался за нарушение ПДД в прошлом году 28 раз. В УГИБДД подчеркнули, что у обоих водителей есть неоплаченные штрафы.

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной поверки по факту аварии.

Сюжеты:
Первоуральск
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