На Урале спасатели отпарились в тайгу на помощь туристке с высокой температурой
Сегодня, 20:22ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники МЧС проводят спасательную операцию по эвакуации из леса 37-летней туристки, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Туристы позвонили в ЕДДС Ивдельского ГО и сообщили, что у женщины в течение суток держится температура, ей требуется медицинская помощь. Группа туристов находится на базе Ильича на пути к перевалу Дятлова.
На помощь к туристам отправились пять спасателей. Им предстоит преодолеть 190 километров на снегоходах по тайге, большая часть пути пролегает по заснеженной пересеченной местности.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей