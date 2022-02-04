13-летняя девочка забеременела от своего 72-летнего опекуна в Свердловской области

13-летняя девочка забеременела от своего 72-летнего опекуна в Свердловской области
13-летняя девочка забеременела от своего 72-летнего опекуна в Свердловской области
Сегодня, 15:58ПроисшествияФото: 1MI
Во время медосмотра у 13-летней школьницы диагностировали 18-ю неделю беременности. Теперь ее 72-летнему опекуну грозит до четырех лет колонии.

Следственные органы установили, что несовершеннолетняя в сентябре прошлого года по обоюдному согласию вступала в интимную связь со своим опекуном, которому исполнилось 72 года, сообщает «КП-Екатеринбург». Беременность у школьницы диагностировали в начале января во время планового медицинского медосмотра. Опекунская семья проживает в Сысерти.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Мужчина может получить до четырех лет колонии.

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