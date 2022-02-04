Глаза и части черепа лишился отец двойняшек из Екатеринбурга после удара винтом лодки

Екатеринбуржец выжил после удара винтом лодки по голове

Екатеринбуржец лишился части черепа и глаза, а лобная доля его мозга закрыта только кожей. Причиной стал удар винта лодки по голове. Мужчина два месяца назад стал отцом мальчиков-двойняшек.

31-летний мужчина получил травму 6 июня. Он катался на вейкборде и держался за трос, который был прикреплен к моторной лодке. Во время поездки тросик газа заклинило, пишет Е1 со ссылкой на брата пострадавшего. Мужчина стоял на доске, а лодка разгонялась. В какой-то момент, по словам брата, у водителя выбило из рук руль и его выбросило за борт. При этом сам пострадавший попал под лодку и винты ударили его по голове. Когда мужчину привезли в больницу, то его череп был раздроблен, а осколки костей попали в мозг. Поэтому его часть была удалена, рассказывает брат. Сначала медикам пришлось погрузить пострадавшего в искусственную кому, потом он впал уже в естественную. После того, как мужчина очнулся, на третий день он смог ходить. Врачи называют эти показатели положительными. Однако, по словам брата, после травмы у пострадавшего начались проблемы с краткосрочной памятью и развилась эпилепсия. Для реабилитации ему требуется операция.

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