На тагильском Уралвагонзаводе на рабочем месте умерла женщина

Инцидент произошел 2 февраля. Работница сталелитейного цеха №565 УВЗ обратилась в здравпункт с жалобой на плохое самочувствие.
Однако медик не успела ничего предпринять: 63-летняя сотрудница завода скончалась.
Прибывшей бригаде скорой помощи оставалось только зафиксировать смерть, рассказал защитник прав трудящихся УВЗ Александр Иванов Е1.
Причина произошедшего устанавливается.
Осенью прошлого года на этом же заводе при падении с высоты покалечился монтажник. Мужчина впал в кому и позже скончался в больнице.