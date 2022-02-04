На тагильском Уралвагонзаводе на рабочем месте умерла женщина

На тагильском Уралвагонзаводе на рабочем месте умерла женщина
На тагильском Уралвагонзаводе на рабочем месте умерла женщина
Сегодня, 08:21ПроисшествияФото: 1MI

В Свердловской области на УВЗ скончалась работница

На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле 2 февраля умерла женщина. Пожилой женщине стало плохо, у нее отказало сердце.

Инцидент произошел 2 февраля. Работница сталелитейного цеха №565 УВЗ обратилась в здравпункт с жалобой на плохое самочувствие.

Однако медик не успела ничего предпринять: 63-летняя сотрудница завода скончалась.

Прибывшей бригаде скорой помощи оставалось только зафиксировать смерть, рассказал защитник прав трудящихся УВЗ Александр Иванов Е1.

Причина произошедшего устанавливается.

Осенью прошлого года на этом же заводе при падении с высоты покалечился монтажник. Мужчина впал в кому и позже скончался в больнице.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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Свердловская областьженщинаработникНижний Тагил
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