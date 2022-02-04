Уралец с пистолетом грабил офисы микрозаймов и салон связи

Уралец с пистолетом грабил офисы микрозаймов и салон связи
Уралец с пистолетом грабил офисы микрозаймов и салон связи
Сегодня, 14:44ПроисшествияФото: 1MI

Екатеринбуржца осудили за вооруженные нападения на офисы микрозаймов

Суд вынес приговор в отношении жителя Екатеринбурга, который нападал с пистолетом на офисы микрофинансовых организаций. Также от действий злоумышленника пострадал один из салонов сотовой связи.

Преступления совершались в апреле прошлого года. Разбойник действовал по одному и тому же плану. Он заходил в офисные помещения и под угрозой оружия заставлял отдавать ему деньги. При этом он связывал продавцов канцелярским скотчем.

Один из пострадавших офисов расположен на улице Технической. Туда злоумышленник наведывался дважды, так как в первый раз его добычей оказались только 9 тысяч рублей. Связав руки продавца, мужчина забрал мобильные телефоны общей стоимостью 356 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. При обыске у него дома нашли 31 похищенный гаджет и вернули товары владельцу.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает Е1.

Сюжеты:
Екатеринбург
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