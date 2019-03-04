Тагильский маньяк признался в нападении на несовершеннолетнюю

В настоящий момент оперативники проводят официальную проверку показаний задержанного. Во вторник, 5 марта, Тагилстроевский райсуд изберёт для него меру пресечения. По словам источника TagilCity.ru в правоохранительных органах, в отношении мужчины проводится ряд экспертиз, в том числе психиатрическая.

Напомним, утром 14 января 2019 года неизвестный напал на 14-летнюю школьницу на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле и засунул ей руку под одежду.

Ранее задержанный признался в двух эпизодах нападения на женщин в Гальяно-Горбуновском массиве. Утром 18 февраля мужчина подкараулил девушку в парке Победы, пытался отобрать у нее ценные вещи, а затем совершил в ее отношении действия сексуального характера. 31 января преступник совершил еще одно нападение на женщину, но она оказала ему сопротивление, после чего он скрылся. По второму эпизоду полицией возбуждено уголовное дело по статье «Побои».