Боевая граната найдена в доме на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

Боевая граната найдена в доме на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле
Боевая граната найдена в доме на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:53ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле жители дома по ул. Пархоменко позвонили в экстренные службы после обнаружения боевой гранаты.

В Нижнем Тагиле из-за подозрительного предмета оцепили жилой дом, а также пространство близ многоэтажки на улице Пархоменко. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил». ЧП произошло сегодня, 4 апреля.

Возле дома №113 местные жители заметили подозрительную вещь, поэтому вызвали экстренные службы. Выяснилось, что подозрительная вещь – боевая граната. Все близлежащие здания оцепили, а людей оттуда эвакуировали.

Известно, что ближе в 12 часам для оцепление сняли. По словам подписчицы «Инцидент Нижний Тагил» неизвестно, была ли граната настоящей. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что предмет не представлял ни для кого никакой опасности.

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Нижний Тагил
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