Боевая граната найдена в доме на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

Известно, что ближе в 12 часам для оцепление сняли. По словам подписчицы «Инцидент Нижний Тагил» неизвестно, была ли граната настоящей. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что предмет не представлял ни для кого никакой опасности.