Боевая граната найдена в доме на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из-за подозрительного предмета оцепили жилой дом, а также пространство близ многоэтажки на улице Пархоменко. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил». ЧП произошло сегодня, 4 апреля.
Возле дома №113 местные жители заметили подозрительную вещь, поэтому вызвали экстренные службы. Выяснилось, что подозрительная вещь – боевая граната. Все близлежащие здания оцепили, а людей оттуда эвакуировали.
Известно, что ближе в 12 часам для оцепление сняли. По словам подписчицы «Инцидент Нижний Тагил» неизвестно, была ли граната настоящей. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что предмет не представлял ни для кого никакой опасности.