Несколько домов загорелись в селе под Нижним Тагилом

В селе Малая Лая под Нижним Тагилом загорелся дом, где мужчина застрелил свою сожительницу и покончил жизнь самоубийством. Также пострадали несколько жилых построек, расположенных рядом с местом преступления.

4 мая в Малой Лае горит несколько домов, сообщила редакции TagilCity.ru местная жительница. Сельчане предполагают, что возгорание произошло в доме на ул. Ленина, 90, где во время майских праздников 30-летний мужчина на глазах у двухлетнего ребенка застрелил свою сожительницу и свел счеты с жизнью. Причиной возгорания, по их словам, мог стать поджог. У них там несколько домов горит у кладбища. Кто-то что-то поджег,сообщили редакции несколько жителей села Малая Лая. Фото: TagilCity.ru Информацию о пожарах в беседе с редакцией TagilCity.ru подтвердили в отделе надзорной деятельности МЧС по Свердловской области. Сейчас на месте работают спасатели и несколько единиц спецтехники. Подробности будут известны позже. Напомним, двухлетний ребенок, на чьих глазах произошла трагедия, был общим сыном пары. Следственный комитет по Пригородному району подтвердил случившееся. Мужчина застрелил свою жену на глазах у двухлетнего ребенка в селе под Тагилом

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