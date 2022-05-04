Несколько домов загорелись в селе под Нижним Тагилом

4 мая в Малой Лае горит несколько домов, сообщила редакции TagilCity.ru местная жительница. Сельчане предполагают, что возгорание произошло в доме на ул. Ленина, 90, где во время майских праздников 30-летний мужчина на глазах у двухлетнего ребенка застрелил свою сожительницу и свел счеты с жизнью. Причиной возгорания, по их словам, мог стать поджог.
У них там несколько домов горит у кладбища. Кто-то что-то поджег,сообщили редакции несколько жителей села Малая Лая.
Информацию о пожарах в беседе с редакцией TagilCity.ru подтвердили в отделе надзорной деятельности МЧС по Свердловской области. Сейчас на месте работают спасатели и несколько единиц спецтехники. Подробности будут известны позже.
Напомним, двухлетний ребенок, на чьих глазах произошла трагедия, был общим сыном пары. Следственный комитет по Пригородному району подтвердил случившееся.