В Верхней Пышме цыгане заставляют бездомных попрошайничать

На Урале цыгане заставляют бездомных попрошайничать. На новой схеме уличного попрошайничества сделали акцент жители Верхней Пышмы.
По данным портала E1, цыгане нанимают бездомных, которые просят у прохожих милостыню, а затем запрашивают с них комиссию.
Местные жители уверяют, что цыгане расставляют бездомных на разные точки, чтобы собрать побольше денег. По данным специалистов, для того чтобы заманить бездомного на такую «работу», его сперва загоняют в долговые обязательства, а после обещают его прокормить.
В законодательстве существует статься КоАП, по которой за подобные действа привлекают к ответственности. Зачастую по данной статье проходят цыгане, такая тенденция наблюдается в последние 20 лет.
Также в Свердловской области действует местный закон. Это ст. 41 за приставание к людчм в общественных местах с целью попрошайничества или гадания. Нарушителей штрафуют на сумму от 100 до 500 рублей.