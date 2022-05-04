В Верхней Пышме цыгане заставляют бездомных попрошайничать

В Верхней Пышме цыгане заставляют бездомных попрошайничать
В Верхней Пышме цыгане заставляют бездомных попрошайничать
Сегодня, 10:23ПроисшествияФото: pixabay.com
Цыгане в Верхней Пышме стали работать по старой схеме: ставить бомжей на разные точки, где они попрошайничают и даже спрашивают с людей комиссии.

На Урале цыгане заставляют бездомных попрошайничать. На новой схеме уличного попрошайничества сделали акцент жители Верхней Пышмы.

По данным портала E1, цыгане нанимают бездомных, которые просят у прохожих милостыню, а затем запрашивают с них комиссию.

Местные жители уверяют, что цыгане расставляют бездомных на разные точки, чтобы собрать побольше денег. По данным специалистов, для того чтобы заманить бездомного на такую «работу», его сперва загоняют в долговые обязательства, а после обещают его прокормить.

В законодательстве существует статься КоАП, по которой за подобные действа привлекают к ответственности. Зачастую по данной статье проходят цыгане, такая тенденция наблюдается в последние 20 лет.

Также в Свердловской области действует местный закон. Это ст. 41 за приставание к людчм в общественных местах с целью попрошайничества или гадания. Нарушителей штрафуют на сумму от 100 до 500 рублей.

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