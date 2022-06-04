Житель Нижнего Тагила разбился насмерть при падении из окна

Житель Нижнего Тагила разбился насмерть при падении из окна
Житель Нижнего Тагила разбился насмерть при падении из окна
Сегодня, 16:19ПроисшествияФото: 1МI
От полученных травм тагильчанин скончался на месте происшествия.

Об инциденте на улице Фрунзе редакции TagilCity.ru рассказали подписчики. Очевидцы происшествия поделились, что около полудня на перекрестке улиц Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле произошло ЧП. На место выезжали машины спецслужб — полицейские и медики.

Фото:tagilcity.ru

Собеседник редакции в правоохранительных органах сообщил, что причиной вызова служб быстрого реагирования стал выпавший из окна мужчина. Тагильчанин получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» факт происшествия не опровергли. Редакция обратилась за комментарием в Следственный комитет. В настоящий момент выясняются все обстоятельства трагедии.

Сюжеты:
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