Житель Нижнего Тагила разбился насмерть при падении из окна

Об инциденте на улице Фрунзе редакции TagilCity.ru рассказали подписчики. Очевидцы происшествия поделились, что около полудня на перекрестке улиц Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле произошло ЧП. На место выезжали машины спецслужб — полицейские и медики.
Собеседник редакции в правоохранительных органах сообщил, что причиной вызова служб быстрого реагирования стал выпавший из окна мужчина. Тагильчанин получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» факт происшествия не опровергли. Редакция обратилась за комментарием в Следственный комитет. В настоящий момент выясняются все обстоятельства трагедии.