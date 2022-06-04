Житель Нижнего Тагила разбился насмерть при падении из окна

Об инциденте на улице Фрунзе редакции TagilCity.ru рассказали подписчики. Очевидцы происшествия поделились, что около полудня на перекрестке улиц Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле произошло ЧП. На место выезжали машины спецслужб — полицейские и медики.