Потолок обрушился в квартире Екатеринбурга на Уралмаше во время капремонта кровли

4 августа в Екатеринбурге на Уралмаше по адресу Суворовский переулок, 14 в одной из квартир, где проживает семья из двух взрослых и ребенка, произошло обрушение потолка. По предварительной информации, в момент происшествия в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал.