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Потолок обрушился в квартире Екатеринбурга на Уралмаше во время капремонта кровли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Потолок обрушился в квартире Екатеринбурга на Уралмаше во время капремонта кровли

Сегодня, 19:00Происшествия
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