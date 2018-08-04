Потолок обрушился в квартире Екатеринбурга на Уралмаше во время капремонта кровли
Сегодня, 19:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 августа в екатеринбургской квартире по адресу Суворовский переулок, 14 обрушился потолок. В доме идут работы по капитальному ремонту кровли.
Источник: URA.RU
4 августа в Екатеринбурге на Уралмаше по адресу Суворовский переулок, 14 в одной из квартир, где проживает семья из двух взрослых и ребенка, произошло обрушение потолка. По предварительной информации, в момент происшествия в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал.
Квартира находится в двухэтажном доме барачного типа. Здание находится в эксплуатации УК ЗАО «Орджоникидзевская УЖК».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В доме ведутся строительно-монтажные работы по ремонту кровли. По факту происшествия прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет установлено, действительно ли в данном доме проводился капитальный либо текущий ремонт, какая организация его осуществляла и были ли соблюдены сроки его проведения.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей